Собянин поздравил российскую сборную с победой на Азиатской олимпиаде по физике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с победой на Азиатской олимпиаде по физике российскую сборную. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Все восемь членов нашей команды получили золотые медали – это абсолютный рекорд соревнований", – написал градоначальник.

Мэр столицы напомнил, что в составе сборной было четверо москвичей: Данила Самоделкин, Николай Кононенко, Дмитрий Хватов и Артемий Новиков.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Надежду Павлову.

Мэр отметил вклад Павловой в развитие отечественного искусства, приумножение славных традиций русского балета.