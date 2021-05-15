Собянин поздравил сотрудников столичной подземки с днем рождения метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского метрополитена с днем рождения столичной подземки. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Сегодня хочу сказать не о рекордах, а о работниках. Это 67 тысяч человек – огромная команда. Я слышал десятки историй о том, как человек, однажды спустившись в метро, решил там работать. Привел за собой родных, детей. В московской подземке больше 100 трудовых династий", – написал градоначальник.

Мэр отметил, что самой большой династией являются Григорьевы-Никольские. По его словам, основатель работал еще момента запуска метро в 1935 году.

Московский метрополитен отмечает 86-летие. В этот день в 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. В честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для жителей столицы пройдут мастер-классы и выставки.