10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Надежду Павлову. Текст поздравительной телеграммы опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр отметил вклад Павловой в развитие отечественного искусства, приумножение славных традиций русского балета.
"Виртуозная техника, неподражаемый артистизм и огромное обаяние снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Вы стали кумиром для сотен и тысяч юных танцовщиц, мечтающих о большой сцене", – говорится телеграмме.
Надежда Павлова родилась 15 мая 1956 года в Чебоксарах. В 1974 году окончила Пермское государственное хореографическое училище, в 1984 году – балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (в настоящее время – Российский институт театрального искусства – ГИТИС).
В 1975 году балерина стала солисткой Большого театра, где служила 25 лет. В 1984 году она удостоилась звания народной артистки СССР. Павлова награждена орденом "Знак Почета".
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