Собянин открыл новый Музей нефти на Сретенском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов открыли музей нефти на Сретенском бульваре. Мэр столицы отметил, что нефтяная отрасль является высокотехнологичной и впитывает лучшие мировые знания.

"В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой. Конечно, 300-летие нефтяной отрасли для Москвы – это тоже значимое событие, и я благодарю Вагита Юсуфовича, что он уже открывает второй музей нефти", – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что весомую долю в индустриализации страны занимает именно нефтяная отрасль. Он также напомнил об интерактивной экспозиции "Нефть", которая была открыта в ходе реставрации павильона № 25 на ВДНХ.

В материалах пресс-службы говорится, что экспозиция на Сретенском бульваре рассказывает о зарождении, становлении и развитии нефтяной отрасли страны. В ней организовано более 20 тематических зон.

К примеру, в интенсивной зоне размещен панорамный экран на 360 градусов, а также промовизоры с объемной голографией узнаваемых объектов компании. Кроме того, есть детализированный гранд-макет нефтедобычи в Российской империи с видеопроекцией.

Уточняется, что в музее будут проводиться научные конференции, тематические встречи, обзорные и специализированные экскурсии и занятия со студентами.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" увеличила выпуск бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 4,3% по итогам первого квартала 2021 года.