Собянин сообщил о подготовке новой партии электробусов для столичных маршрутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 40 электробусов разработали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) Москвы, еще 10 находятся на стадии конструирования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты в этом году", – отметил мэр.

В стенах предприятия устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы, Wi-Fi и проводят другие работы.

Сборочное производство СВАРЗ функционирует в цеху ПАО "КАМАЗ" с 2021 года. Благодаря его открытию в городе появилось почти 100 новых рабочих мест.

Помимо этого, благодаря открытию производства удалось сэкономить на логистике, сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, а также достичь быстрого и качественного развития столичной транспортной отрасли.

Всего в ближайшие два года на столичные маршруты выпустят 1,2 тысячи новых электробусов.

До этого стало известно, что правительство РФ приняло решение о выделении 86,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктурных проектов по развитию автомобильного и электрического транспорта в 10 регионах страны. На выделенные средства, регионы, в том числе закупят 284 электробусов и 124 зарядных станций.

