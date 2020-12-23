Собянин присвоил статус промкомплекса заводу "Изварино фарма"

14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Изварино фарма", который расположен в поселении Внуковском, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Завод был открыт в 1998 году и стал одним из первых в России фармацевтических производств, полностью соответствующих международным стандартам GMP.
В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день завод является крупным промкомплексом по разработке и изготовлению лекарств. Всего предприятие производит свыше 40 препаратов.
Статус промышленного комплекса дает право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%.
В октябре Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум столичным предприятиям. Статус получил Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Он входит в состав "Роскосмоса" и занимается комплексной разработкой систем управления для ракетно-космической техники. Также мэр присвоил статус промышленного комплекса Московскому машиностроительному заводу "Вперед". Он занимается производством рулевых винтов и лопастей к ним для вертолетов семейства "Ми".
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