Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум предприятиям

14:08
Фото: mmz-vpered.ru
Еще два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщается, что статус промышленного комплекса получил Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Он входит в состав Роскосмоса и занимается комплексной разработкой систем управления для ракетно-космической техники.
Средняя зарплата сотрудников предприятия составляет 89,9 тысячи рублей. В центре работают 4,8 тысячи человек. Общая площадь предприятия составляет 22,4 гектара.
Кроме того, Собянин присвоил статус промышленного комплекса Московскому машиностроительному заводу "Вперед". Он занимается производством рулевых винтов и лопастей к ним для вертолетов семейства "Ми". Кроме того, завод выпускает мультициклонные воздухоочистители дизеля и высокоресурсные бесшлицевые валы для РЖД.
Средняя зарплата работников предприятия составляет 87,5 тысячи рубей. Численность сотрудников – 1,2 тысячи человек. Площадь земельного участка составляет 8,5 гектара. Отмечается, что данное предприятие является одним из старейших российских предприятий авиапрома.
Кроме того, Собянин подтвердил статус промышленного комплекса для Кондитерско-булочного комбината "Черемушки" (получен в ноябре 2016 года) и для ПАО "Туполев" (июнь 2019 года).
Помимо этого, данный статус отозвали у инвестиционного проекта "НоваПродукт АГ". Это связано с отказом инвестора от исполнения контракта.
Ранее Собянин открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота. Глава города заявил, что в Москве в промышленности работают около 700 тысяч человек. Собянин подчеркнул, что столица является главным промышленно-обрабатывающим центром России.
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