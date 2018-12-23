Собянин поздравил "Современник" с возвращением в историческое здание

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Театр "Современник" вернулся в историческое здание на Чистопрудном бульваре. Там завершилась большая реконструкция, сообщил Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

Мэр отметил, что "Современник" является легендарным театром для трех поколений москвичей. Он поздравил труппу с возвращением и пожелал новых шедевров.

#Современник - легендарный театр для трех поколений москвичей. На этой неделе он вернулся в историческое здание на Чистопрудном бульваре, где мы провели большую реконструкцию. Поздравляю труппу, ждем новых шедевров. pic.twitter.com/yCDvsobFyQ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2018 г.



C 1974 году театр занимает здание бывшего кинотеатра "Колизей" на Чистопрудном бульваре, 19. Реконструкция в нем велась с сентября 2016 года.