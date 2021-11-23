23 ноября, 19:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Премии присудили за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, исполнительном искусстве, литературе и публицистике. Кроме того, награждали за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности, популяризацию женского подвига и творчества Николая Островского, существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства, активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений.
В общей сложности было награждено 10 человек.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards.
Награду столичным властям присудили в номинации "Стартап-экосистема". Призовые места в данной номинации получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов.
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