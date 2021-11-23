Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка "Курский" в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Статус инвестиционного проекта, присвоенного технопарку "Курский", позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Ставка налога на прибыль будет уменьшена до 13,5%, а арендная плата за землю – снижена на 99%.

Технопарк "Курский" будет создан на участке площадью 0,7 гектара, где ранее располагался Московский насосный завод. На участке возведут новый корпус площадью 25 300 квадратных метров, где создадут коворкинг, лектории и центр прототипирования.

"Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и IT", – говорится в сообщении.

В технопарке создадут не менее 190 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит около 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время в столице создано 46 технопарков, в которых работают свыше 2 тысяч различных компаний. Объем инвестиций в развитие столичных технопарков за четыре года – с 2016 по 2020 год – составил свыше 53,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что инвестор приступил к разработке планировки территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" в рамках проекта ее реорганизации. Сумма инвестиций в данный проект превысит 45 миллиардов рублей, а общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров.

