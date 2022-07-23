Собянин поздравил работников и ветеранов торговли Москвы с профессиональным праздником

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли столицы с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам мэра, Москва – главный торговый город России, который насчитывает более 80 тысяч предприятий потребительского рынка и формирует более 15% товарооборота страны.
"В нынешнее сложное время важнейшая сфера столичной экономики устойчиво развивается, бесперебойно обеспечивая москвичей широким ассортиментом товаров и наполняя налогами городской бюджет", – написал мэр.
Он добавил, что в Москве успешно внедряются современные форматы торговли. Большой популярностью пользуются уличные фестивали и межрегиональные ярмарки, растет объем покупок в интернете. Работники торговли вносят большой вклад в праздничное украшение города, оформляя витрины магазинов к Новому году и Дню Победы.
Собянин поблагодарил работников и ветеранов торговли за высокий профессионализм, добросовестный труд, дружелюбие и заботу о покупателях.
"Вы помогаете создавать хорошее настроение и повышать качество жизни миллионов москвичей", –заключил мэр.
Ранее Собянин поздравил народного артиста России Юрия Стоянова с юбилеем. Мэр отметил, что большое разнообразие драматических, лирических и комедийных ролей принесли Стоянову всенародную популярность.
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