Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

Сергей Собянин поздравил сотрудников городской клинической больницы №67 имени Ворохобова с ее 60-летним юбилеем. Поздравления мэр разместил в своем микроблоге в Twitter.
Собянин назвал ГКБ №67 одной из лучших московских больниц, где "методики лечения и оборудование не уступают мировым стандартам, по многим позициям они даже лучше, чем в крупных европейских клиниках". "Но самое главное, как всегда − люди. Чудесные врачи!" − подчеркнул мэр.
Спинальный центр ГКБ №67 недавно получил статус AOSpine Center. Это ассоциация лучших хирургов мира, которые занимаются лечением позвоночника и спинного мозга. В центре проводят уникальные операции с минимальным воздействием на организм пациента. pic.twitter.com/pwXurqULMo
Собянин также напомнил, что недавно спинальный центр ГКБ №67 получил статус международного референтного центра AOSpine Center. Таким образом, он стал частью ассоциации лучших хирургов мира, которые специализируются на лечении позвоночника и спинного мозга. "В центре проводят уникальные операции с минимальным воздействием на организм пациента", − пояснил мэр.
Московский спинальный центр оказывает помощь больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника. Ежегодно врачи делают около тысячи подобных операций.
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