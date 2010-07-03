Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

Сергей Собянин поздравил сотрудников городской клинической больницы №67 имени Ворохобова с ее 60-летним юбилеем. Поздравления мэр разместил в своем микроблоге в Twitter.

Собянин назвал ГКБ №67 одной из лучших московских больниц, где "методики лечения и оборудование не уступают мировым стандартам, по многим позициям они даже лучше, чем в крупных европейских клиниках". "Но самое главное, как всегда − люди. Чудесные врачи!" − подчеркнул мэр.

Спинальный центр ГКБ №67 недавно получил статус AOSpine Center. Это ассоциация лучших хирургов мира, которые занимаются лечением позвоночника и спинного мозга. В центре проводят уникальные операции с минимальным воздействием на организм пациента. pic.twitter.com/pwXurqULMo — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июня 2019 г.



Собянин также напомнил, что недавно спинальный центр ГКБ №67 получил статус международного референтного центра AOSpine Center. Таким образом, он стал частью ассоциации лучших хирургов мира, которые специализируются на лечении позвоночника и спинного мозга. "В центре проводят уникальные операции с минимальным воздействием на организм пациента", − пояснил мэр.

Московский спинальный центр оказывает помощь больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника. Ежегодно врачи делают около тысячи подобных операций.