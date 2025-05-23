Сергей Собянин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летним юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил сотрудников, ветеранов и читателей газеты "Комсомольская правда" в честь ее 100-летнего юбилея. В поздравлении мэр назвал издание "легендарным" и отметил его популярность среди разных возрастов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, успех газеты заключается в умении быть в центре событий. Издание всегда освещало ключевые моменты в истории. Это касалось и политики с экономикой, и подвигов на фронте, научных открытий, покорения космоса. "Комсомольская правда" затрагивала острые темы и рассказывала о судьбах людей, став школой для выдающихся журналистов.

Собянин отметил, что традиции "Комсомольской правды" достойно продолжает нынешнее поколение сотрудников.

"Вы чувствуете нерв жизни и своего читателя, идете в ногу со временем и даже чуть его опережаете, создавая уникальные творческие проекты, которые подхватывают другие СМИ", – уточнил мэр столицы.

Кроме того, он также выразил благодарность за освещение новостей Москвы.

"Освещая столичную тематику, вы вкладываете в публикации весь свой талант, профессионализм и огромную любовь к родному городу", – сказал Собянин.

Он пожелал коллективу газеты успехов, здоровья и оставаться на лидирующих позиций в медиапространстве страны.

Ранее Собянин поздравлял работников Московского метрополитена с 90-летием подземки, отметив, что 15 мая 1935 года с открытием движения от "Сокольников" до "Парка культуры" город вступил в новую эпоху. По его словам, быстрый, надежный, комфортный и растущий в едином ритме с Москвой метрополитен – больше, чем просто транспорт. Он стал бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан, указал градоначальник.