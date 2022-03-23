Собянин выделил грант на развитие городской вертикальной фермы "РусЭко" на Каширском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении агропромышленной компании "РусЭко" гранта в размере 350 миллионов рублей на развитие производства салатов и других зеленых культур. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Решение о выделении гранта было принято в рамках реализации мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкций.

"Городская вертикальная ферма компании "РусЭко" расположена в зданиях бывшей табачной фабрики на Каширском шоссе. Это предприятие полного цикла: специалисты занимаются посевом семян, выращиванием и сбором урожая, упаковкой и доставкой продукции потребителям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "РусЭко" является владельцем первого и пока единственного агропромышленного комплекса, расположенного в пределах МКАД. Компания ведет непрерывный цикл производства мелколистовых салатов, пряных трав и микрозелени – высокопитательных молодых ростков. Выращивание осуществляется методом гидропоники, без применения ядохимикатов и пестицидов.

Качество продукции "РусЭко" контролируется внутренней лабораторией, которая также занимается селекцией семян и разработкой новых производственных технологий.

"Текущий объем производства составляет до 25 тонн урожая в месяц. Грант, который выделен правительством Москвы, позволит предприятию увеличить производственные мощности в четыре раза – до 100 тонн в месяц. Потенциально это сможет заместить выпадающие объемы импорта зеленых культур", – указано в материале.

Ранее Собянин подписал постановление о выделении грантов на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов. Размер грантов на каждое тестирование составит до 2 миллионов рублей.

Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание оборудования.

