22 декабря, 12:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что 105 лет назад был принят план государственной комиссии по электрификации России, ставший точкой отсчета развития большой энергетики страны и Москвы.

В штате столичного энергохозяйства работают более 120 тысяч человек. Собянин подчеркнул, что у них сложная и ответственная работа.

"Каждый год наш город потребляет свыше 43 миллиардов киловатт в час. К примеру, столько же расходует такая страна, как Венгрия. К тому же столица – одна из самых освещенных в мире. Генерирующие мощности Москвы – самые современные в России", – добавил градоначальник.

Помимо этого, постоянно растет нагрузка на энергетику города, из-за чего специалисты регулярно модернизируют систему. Например, за последние годы были построены современные парогазовые блоки и заменены турбины на ТЭЦ. Обновляются и электросети, из-за чего повысилась эффективность производства энергии и снизилась нагрузка на окружающую среду.

Кроме того, с нуля была создана новая опорная сеть с напряжением 20 киловольт. Она позволила уменьшить потери электроэнергии и увеличила маневренность энергосистемы.

В то же время ведется цифровизация отрасли. Около 8 тысяч тепловых пунктов оборудованы смарт-технологией поиска утечек. Собянин отметил, что развивается сетевая электробусов и речного транспорта, а также зарядки для личных автомобилей.

В городе были установлены умные фонари со специальными контроллерами, что позволяет управлять столичным освещением дистанционно.

Мэр от лица всех жителей Москвы поблагодарил энергетиков за красивые и безопасные улицы, за тепло и свет в квартирах и офисах, а также за бесперебойную работу транспорта и комфортную жизнь в мегаполисе.

"Здоровья, успехов и легких рабочих смен!" – заключил Собянин.

Ранее глава города обратился к Совету по стратегическому развитию и национальным проектам России с предложением уменьшить сроки технологического подключения построенных объектов.

В настоящий момент данный период составляет 18 месяцев. Собянин подчеркнул, что такие сроки считаются удовлетворительными, однако он указал на более быстрое завершение самого строительства некоторых объектов – 12 месяцев.

Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

