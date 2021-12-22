Собянин выделил 7,8 млрд руб на финансирование школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о нормативах бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 1 января размеры нормативов финансирования на каждого ребенка будут проиндексированы на 3,1%. На эти цели предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 миллиарда рублей.

"Выплаты составят в размере 139 тысяч рублей на школьника 1–4-х классов, 160 тысяч рублей – на школьника 5–9-х классов, 180 тысяч рублей – на школьника 10–11-х классов, 191 тысячу рублей – на дошкольника группы полного дня, 77,3 тысячи рублей – на дошкольника группы кратковременного пребывания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы педагогов.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому три столичных вуза получат гранты на 63 миллиона рублей с целью реализации проекта "Школа профессионального роста" для студентов-медиков.

