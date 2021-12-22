Собянин выделил 7,8 млрд руб на финансирование школ и детских садов

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление о нормативах бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
С 1 января размеры нормативов финансирования на каждого ребенка будут проиндексированы на 3,1%. На эти цели предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 миллиарда рублей.
"Выплаты составят в размере 139 тысяч рублей на школьника 1–4-х классов, 160 тысяч рублей – на школьника 5–9-х классов, 180 тысяч рублей – на школьника 10–11-х классов, 191 тысячу рублей – на дошкольника группы полного дня, 77,3 тысячи рублей – на дошкольника группы кратковременного пребывания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что индексация позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы педагогов.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому три столичных вуза получат гранты на 63 миллиона рублей с целью реализации проекта "Школа профессионального роста" для студентов-медиков.
Собянин поручил продолжить работу "Школы профессионального роста" для студентов-медиков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: