Власти Москвы готовы реализовать идею по торговле в автокафе

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Столичные власти готовы рассмотреть идею об организации в городе торговли в автокафе, заявил Сергей Собянин на встрече представителями сферы торговли и общественного питания – участниками фестиваля "Путешествие в Рождество".

Встреча состоялась в рамках открытия фестивальной площадки у станции метро "Новые Черемушки". Мэр Москвы согласился с тем, что это – современный формат, и предложил взаимодействовать с департаментом торговли и услуг, а также культуры. Это должна быть красивая автолавка с качественными товарами, подчеркнул Собянин.

Его также попросили рассмотреть возможность создания площадок не только у станции метро "Новые Черемушки", но и в других районах, сообщает Агентство "Москва". Мэр ответил, что власти реализуют инициативу при наличии спроса общества. Ежегодно число таких площадок будет расти, причем не только для Нового года, но и для районных событий, добавил Собянин.

К фестивалю "Путешествие в Рождество", который стартовал 22 декабря, в столице откроют свыше 100 ресторанных шале с блюдами народов мира. Больше всего шале появится на площади Революции.