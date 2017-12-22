Собянин пригласил москвичей в "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом он сказал, открывая площадку у станции метро "Новые Черемушки". По словам мэра, это уже пятый по счету рождественский фестиваль.

"В 2012 году все начиналось с одной-единственной Страсбургской ярмарки на Манежной площади. Сегодня по всему городу работают десятки площадок. В этом одна из главных особенностей московских фестивалей. Мы не собираем людей на одной площади, а стараемся сделать так, чтобы не только в центре, но и по всему городу работали фестивальные площадки", – отметил мэр.

В этом году москвичей и гостей столицы ждет максимально насыщенная и оригинальная праздничная программа. Что касается площадки у станции метро "Новые Черемушки", здесь установлено 12 торговых и четыре ресторанных павильона, три павильона анимации и Главный Рождественский магазин, в котором участники квеста могут получить призы.

"Изюминкой" площадки стала большая жаровня, на которой готовят различные блюда. В торговых шале можно купить елочные игрушки и украшения, сувениры, новогодние угощения, теплые вещи.

Для детей работают 11-метровая рождественская карусель и интерактивная площадка. Дети постарше смогут поиграть в снежки, смастерить новогоднюю открытку, снеговика и елку из картона.

Площадка работает с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 21:00, 31 декабря – с 12:00 до 03:00.

"Путешествие в Рождество. Москва театральная" пройдет с 22 декабря по 14 января на 83 площадках. В этом году фестиваль посвящен богатым театральным традициям Москвы – любимым театрам, спектаклям, актерам и режиссерам.

Столицу в рамках фестиваля украсили две тысячи километров гирлянд, 1,8 тысячи зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, освещены архитектурно-художественной подсветкой. Кроме того, в городе нарядили огромное количество елок.

Только на Манежной площади в сказочном лесу гостей фестиваля будут радовать 350 елей, а на Кузнецком мосту известные зарубежные и российские модельеры представили семь дизайнерских елок.

Для гостей фестиваля подготовили насыщенную развлекательную программу. На центральных площадках организуют более четырех тысяч мастер-классов, 1,3 тысячи интерактивных программ, 450 кулинарных мастер-классов с приготовлением рождественских блюд разных стран.

Рождественская торговля будет проходить в 320 украшенных шале, а лучшую новогоднюю продукцию представят участники из 42 регионов России и 16 стран мира. Рождественские угощения приготовят 100 ресторанов Москвы. На центральных площадках организуют более четырех тысяч мастер-классов, различные интерактивные программы.

Полюбившееся москвичам новогоднее развлечение – Большая ледяная горка – откроется на переходе от Манежной площади к площади Революции и достигнет 100 метров в длину и семь в высоту. На Новом Арбате откроется настоящий Скандинавский мир – здесь развернется букмаркет, тематическая торговля, кухня с вовлечением в традиции скандинавских стран.

Отдельная программа подготовлена для самых маленьких. Например, на Кремлевскую Елку пригласили более 30 тысяч московских детей. А в Гостином Дворе по традиции состоится новогодняя Елка Мэра Москвы.

С 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года пройдет 36 представлений, в том числе 21 бесплатное для 52,5 тысячи гостей, причем 30 тысяч из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе и победители спортивных соревнований. Им вручат 30 тысяч новогодних подарков.

Также с 20 по 29 декабря во всех округах столицы организуют 25 новогодних представлений "Елка Префекта", которые бесплатно посетят свыше 13 тысяч детей. Всего в дни зимних школьных каникул в Москве пройдут более 250 новогодних елок для детей, которые, как ожидается, посетят более миллиона человек.

Встретить Новый год москвичи смогут на 83 площадках, расположенных во всех округах города. Праздничные программы начнутся с 15:00 30 декабря и завершатся к вечеру 3 января. В саму новогоднюю ночь отдыхающих ждут спектакли, выступления творческих коллективов,большой праздничный концерт, затем трансляции поздравления мэра Москвы, президента России и праздничный фейерверк. Впервые гости фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут встретить Новый год на Тверской улице.

С середины декабря по конец января в культурных центрах Москвы запланировано проведение более 860 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. В частности, в 15 библиотеках состоится 39 новогодних елок. Со 2 по 8 января в 160 библиотеках будет организована ежедневная новогодняя программа с мастер-классами, конкурсами и подарками.

В 14 городских кинотеатрах состоятся 50 новогодних мероприятий, в том числе кинопоказы, встречи с режиссерами, театрализованные представления. По традиции – 87 городских музеев и выставочных залов будут работать в дни школьных каникул бесплатно. Также пройдет ряд благотворительных акций: Елка Мэра в Морозовской больнице и Больнице святого Владимира, творческие мастер-классы в четырех московских больницах, акция "Исполни желание", благотворительный рождественский фестиваль "Тепло".