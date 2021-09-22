Собянин утвердил проект планировки реконструкции газопровода в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки реконструкции газопровода в столичном районе Измайлово. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкция газопровода низкого давления по улице 2-й Прядильной", – уточняется в постановлении.

Отмечается, что площадь проектируемой территории – 1,73 гектара, а общая длина газопровода составляет 800 метров.

В документе также говорится, что реконструируемый участок газопровода находится на территории 1-й Прядильной и 2-й Прядильной улиц. В рамках проводимых работ не будет производиться снос объектов капитального строительства.

Ранее Собянин утвердил проект строительства газопровода для обеспечения топливом 50 тысяч жителей ТиНАО.

Основная трасса газопровода пройдет вдоль Калужского шоссе и трассы А107. В рамках проекта запланировано строительство газорегуляторных пунктов "Михайловское" и "Красная Пахра" с подъездными автодорогами, пункта учета расхода газа с подъездной автодорогой, газопроводов высокого давления, также планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 115 километров.