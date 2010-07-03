Собянин утвердил проект планировки линий электропередачи в Митине

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Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки линий электропередачи, которые находятся в границах района Митино.

Документ размещен на портале мэра и правительства столицы. Проектом предусматривается строительство участков кабельно-воздушной линии на участках "Куркино-Герцево", "Западная-Куркино" и "Западная-Пенягино". Площадь проектируемой территории составляет 3,64 гектара.

Протяженность трассы кабельной линии составит 2,7 километра. Для реализации необходимо провести инженерную подготовку строительной площадки, а также благоустроить и озеленить нарушенную территорию и разместить два закрытых переходных пункта.

Ранее стало известно, что до конца 2019 года в Москве будет установлено более 40 тысяч "умных" приборов учета электроэнергии.