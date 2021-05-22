Собянин рассказал об открытии лодочных станций в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что в шести столичных парках открылись лодочные станции. Этим он поделился с горожанами на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам градоначальника, катание на лодках является прекрасным видом отдыха.

"Лодочные станции уже открылись в нескольких парках Москвы: Воронцово, музее-заповеднике "Царицыно", Кусково, Лианозовском и Измайловском парках, Кузьминках", – рассказал Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что павильоны "Здоровая Москва" работают в 46 столичных парках. В 2019 году в них прошли обследование почти полмиллиона человек. При этом у 12% пациентов нашли симптомы заболеваний, о которых они чаще всего не подозревали.