"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" открыты в 46 столичных парках

Павильоны "Здоровая Москва" работают в 46 столичных парках. В 2019 году в них прошли обследование почти полмиллиона человек. При этом у 12% пациентов нашли симптомы заболеваний, о которых они чаще всего не подозревали.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00. При посещении нужны паспорт и московский полис ОМС. При этом все проводимые в павильонах процедуры бесплатные.

Кроме 46 павильонов, есть еще 9 больших. Везде стандартный набор процедур, просто в больших павильонах больше кабинетов. В случае наплыва посетителей в таких будет удобнее проходить обследование. Об этом – в программе "Москва сегодня".