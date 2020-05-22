Москва может увеличить объемы оказания медпомощи со следующей недели – Собянин

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы намерены увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи со следующей недели, заявил Сергей Собянин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"Мы договорились с главными врачами, сегодня соберемся с ними и обсудим как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации", – сказал мэр.
Собянин добавил, что совместно с Роспотребнадзором разрабатываются меры, чтобы "эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках".
19 мая мэр заявил, что власти столицы рассматривают возможность открытия части больниц для оказания плановой медпомощи. Он отметил, что предоставление горожанам плановой медицинской помощи является первоочередной задачей.
Ранее Собянин рассказал, что столичным жителям еще долго придется жить в рамках ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Собянин призвал жителей соблюдать правила санитарной безопасности, поскольку это позволит как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.
Он также отметил, что совершать прогулки по городу можно будет тогда, когда прирост заболевших коронавирусом перейдет на двух- или трехзначные значения.
Участники совещания с Путиным обсудили ситуацию с коронавирусом
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