Собянин рассказал о внедрении разработок резидентов технопарков Москвы

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Москва уже больше 10 лет развивает инновационную инфраструктуру, сегодня в городе насчитывается почти 50 технопарков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Президент России в своем послании <...> отдельно подчеркнул важность поддержки передовых технологий. Большую роль в этом должны сыграть промышленные кластеры и технопарки. <...> В настоящий момент в столице 49 технопарков, в том числе 7 создаваемых в рамках инвестиционных приоритетных проектов города", – написал мэр.

По его словам, сегодня в столичных технопарках работают больше 2 тысяч компаний, в которых трудоустроены порядка 70 тысяч человек. Они создают продукты в сферах науки, IT, промышленности и других, которыми затем пользуются не только в Москве, но и во всей России и за рубежом.

Так, компания "АТОЛ", работающая на базе технопарка "Калибр", производит кассовое оборудование, на которое приходится примерно 40% российского рынка. Компания "Спутникс" из "Сколкова" вывела на орбиту отечественный частный спутник, а "Астрафарм" из технопарка "Слава" создала противовирусный препарат для домашних животных.

Широко применяется и продукция других столичных компаний. Например, "ЛЕД-ЭФФЕКТ" из технопарка "Мосгормаш" создает осветительные приборы, которые применяются в том числе на Павелецком вокзале и ВДНХ, а "НПП "Мелитта", резидент технопарка "ЭЛМА", разрабатывает системы обеззараживания воздуха, воды и твердых поверхностей, которые затем используют в различных соцучреждениях.

"Сегодня московские технопарки – это место, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день!" – подытожил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что за последние 5 лет Москва вдвое увеличила объем инвестиций. Также, по его словам, сейчас в городе реализуется нескольких проектов, которые окажут положительное влияние на развитие его экономики в ближайшие годы.



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