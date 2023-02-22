Собянин упростил получение столичными предприятиями льготных инвесткредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин упростил условия для получения льготных инвестиционных кредитов промышленными предприятиями. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Владимир Владимирович Путин сформулировал важнейшую задачу расширения технологических возможностей российской экономики и рост мощностей отечественной индустрии. Москва – крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи", – написал градоначальник.

Он отметил, что в связи с этим принял ряд мер, направленных на повышение промышленного потенциала Москвы. Так, предприятиям для получения льготных инвесткредитов больше не потребуется предоставлять данные об объеме выручки и численности персонала за прошлые годы.

"Главное – соблюдать срок ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры", – добавил мэр.

Кроме того, средства теперь будут предоставляться не только на развитие производства, но и благоустройство прилегающих территорий. Также льготные кредиты смогут получить оборонно-промышленные предприятия.

Упрощение доступа к льготным кредитам подстегнет создание новых производств, позволит привлечь средства для модернизации существующих, уверен Собянин. Он напомнил, что сегодня льготные кредиты выдаются предприятиям на срок до трех лет по ставке 3%, а максимальная сумма составляет 3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил инициативу, согласно которой в РФ могут увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 миллиардов рублей. Сейчас максимальная величина такого кредита составляет 500 миллионов рублей.



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