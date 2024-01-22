Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный район Метрогородок изменится в ближайшие годы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе, который является одним из крупнейших домов, построенных по программе реновации. Всего новые квартиры в районе получат 16,3 тысячи человек – более 40% жителей района.

Мэр добавил, что также на ТЭЦ-23 проходит замена оборудования и большая модернизация производственных мощностей. Специалисты установили восемь новых турбин, почти в восемь раз уменьшились выбросы вредных веществ в атмосферу. Собянин уточнил, что это одна из первых станций Мосэнерго, где была внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учета выбросов.

Помимо этого, уже ведутся большие работы по программе "Мой район", указано в сообщении. В частности, благоустроена улица Николая Химушина, также рабочие отремонтировали Центр содействия семейному воспитанию "Маяк", обновляется третий филиал консультативно-диагностического центра № 2.

По словам мэра, планируется строительство школы и иных социальных объектов. Он отметил, что реорганизация ближайших промзон в районе даст местным жителям большое количество новых рабочих мест.

Ранее Собянин осмотрел ход работ по модернизации ТЭЦ-23 на улице Монтажной. Градоначальник уточнил, что, несмотря на обещанное потепление климата, порой столица находится в экстремальных условиях, где нужна надежность энергетической системы.

До этого стало известно, что переселение по программе реновации проходило в 94 столичных районах в 2023 году, это три четверти от всех районов, которые участвуют в программе. В частности, переселение началось в районе Метрогородок.

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы