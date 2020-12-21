Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Курляндского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью одного из создателей "Ну, погоди!" Александра Курляндского. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни талантливый писатель, драматург и сценарист, подаривший много радости и любви самой взыскательной аудитории – детям. Светлая память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что на добрых и веселых мультфильмах Курляндского выросли несколько поколений зрителей. А выпуски "Ну, погоди!" мэр назвал классикой отечественной анимации, которые останутся с народом на все времена.

Курляндский ушел из жизни в результате продолжительной болезни на 83-м году жизни. Об этом стало известно 21 декабря.

Российскому зрителю Курляндский известен как сценарист мультсериала "Ну, погоди!". Он дебютировал в мультипликации в первом выпуске сериала. Он также писал юмористические рассказы, в том числе для журнала "Ералаш".

Курляндский был дважды награжден премией "Золотой теленок", а в 2007 году ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.

