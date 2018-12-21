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21 декабря, 16:20

Собянин рассказал о трансформации железных дорог в наземное метро

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро МЦД

21 декабря, 16:20

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Железные дороги постепенно трансформируются в метро Москвы. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Реальный город – единая урбанизированная территория Москвы и ближнего Подмосковья – вышел на десятки километров за МКАД", – отметил глава столицы.

Собянин подчеркнул, что 21 декабря было открыто движение скорых электричек на Смоленском направлении Московской железной дороги. По его словам, следующим шагом станет запуск наземного метро МЦД-1 "Одинцово – Лобня", которое пройдет через северные и западные районы города.

Мэр добавил, что качественные пригородные перевозки пользуются большим спросом. К концу 2018 года число пассажиров электричек выросло до 2,4 миллиона человек в рабочие дни.

Чтобы трансформировать пригородные электрички в наземное метро со станций убрали ларьки. Кроме того, были реконструированы все девять столичных вокзалов и более 100 платформ.

Сергей Собянин также пообещал ввести новые абонементы – "Большая Москва", "Мегаполис+" и "Город рядом". Их обладатели смогут совершать неограниченное число поездок, а также входить и выходить на любой станции.

Среди ключевых задач глава города упомянул обновление подвижного состава. По его подсчетам, сейчас процесс завершен на 51%.

Когда все задуманные проекты будут реализованы, в столице, по словам Собянина, будет тысяча километров наземного и подземного метро.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в состав МЦД "Одинцово – Лобня" войдет 28 станций. Он подчеркнул, что первым этапом создания нового вида городского транспорта стал запуск поездов на Смоленском направлении МЖД.

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мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро МЦД

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