Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Никиту Михалкова. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

В своем поздравлении Собянин отметил, что Михалков – это выдающийся актер, режиссер и общественный деятель, который вносит большой вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства.

"Высокий авторитет, стремление к диалогу и сотрудничеству помогают Вам успешно проводить Московский международный кинофестиваль – одно из самых ярких событий культурной жизни России и ее столицы", – также отметил Собянин.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора, писателя, поэта, сценариста Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской. Известность Михалков получил в 1963 году, сыграв в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

В 1994 году его фильм "Утомленные солнцем" получил премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. В 1998 году Михалков снял свой новый международный проект "Сибирский цирюльник". Его следующей масштабной работой стал фильм "12", получивший "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Сегодня Михалков возглавляет Союз кинематографистов Российской Федерации.

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