Мэр Москвы поздравил дорожников с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей – от работников ручного труда и водителей спецтехники, инженеров и проектировщиков до синоптиков и дорожных спасателей", – указал мэр.

По словам градоначальника, специалисты регулярно выполняют масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства. Также они занимаются благоустройством Москвы, уточнил он.



В этом году в городе обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Кроме того, в столице завершили капитальный ремонт крупнейшей многоуровневой транспортной развязки – Новокутузовского тоннельного комплекса. На сегодняшний день специалисты занимаются благоустройством пешеходного моста имени 1905 года.



Как добавил Собянин, с прошлого года работники дорожного хозяйства оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры Луганска и Донецка.



"Спасибо за высокий профессионализм и добросовестный труд. Ухоженный, уютный и комфортный город – ваша личная заслуга", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". В ходе него обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, а также 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части.

Также специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке Москвы. Основной задачей проекта стало создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха.

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