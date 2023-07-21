Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ им Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый медицинский комплекс площадью около 120 тысяч квадратных метров построят на месте старых корпусов НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения медучреждения по случаю его 100-летия.

"Мы посоветовались с руководством "Склифа". <...> В целом принято решение о том, что на месте старых корпусов построим современную новую клинику, по сути дела. Около 120 тысяч квадратных метров – целый медицинский город", – рассказал мэр.

Он отметил, что еще предстоит проработать логистику медкомплекса, обдумать медицинские технологии, чтобы пациентам было комфортно там находиться, а врачам – комфортно работать.

После возведения нового современного комплекса медплощади больницы увеличатся в 1,5 раза. Сейчас НИИ состоит из 18 корпусов общей площадью более 140 тысяч "квадратов", в которых для пациентов предусмотрено свыше 900 коек. С начала текущего года лечение в "Склифе" прошли почти 24,5 тысячи человек.

Во время общения с сотрудниками медучреждения Собянин поздравил их со 100-летним юбилеем больницы, назвав историю последней уникальной. Он также рассказал, что сегодня в Москве активно модернизируют стационарное звено, в городе строят порядка миллиона квадратных метров клиник и больниц.

Ранее в столичном районе Новогиреево после реконструкции заработал филиал № 1 поликлиники № 69. По словам градоначальника, здание практически полностью перестроили, благодаря чему удалось увеличить число кабинетов. В медучреждении установили современное оборудование. Прилегающую к нему территорию благоустроили.

