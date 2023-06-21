00:22Мэр Москвы
Сергей Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин сообщил, что все социальные обязательства и планы развития столицы будут выполнены. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова градоначальника.
Издание напомнило, что с января 2023 года увеличились столичные выплаты и пособия. Однако подобная нагрузка будет посильной для бюджета, отметил мэр Москвы. Он также поделился, что на этот год заложен в бюджет рост на 4,5%.
"По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий", – добавил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что в прошлом году столица выполнила все планы по доходам бюджета, несмотря на санкционное давление западных стран.
Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр в Останкинском районе.
Специалисты, по словам мэра, реорганизуют территорию площадью 9,01 гектара, которая находится рядом с пересечением Новомосковской, Шереметьевской улиц и путей Октябрьской железной дороги.
Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи
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