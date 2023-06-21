Сергей Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин сообщил, что все социальные обязательства и планы развития столицы будут выполнены. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова градоначальника.

Издание напомнило, что с января 2023 года увеличились столичные выплаты и пособия. Однако подобная нагрузка будет посильной для бюджета, отметил мэр Москвы. Он также поделился, что на этот год заложен в бюджет рост на 4,5%.

"По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий", – добавил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в прошлом году столица выполнила все планы по доходам бюджета, несмотря на санкционное давление западных стран.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр в Останкинском районе.



Специалисты, по словам мэра, реорганизуют территорию площадью 9,01 гектара, которая находится рядом с пересечением Новомосковской, Шереметьевской улиц и путей Октябрьской железной дороги.

Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи