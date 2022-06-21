Увеличение срока ипотечных программ повысит их эффективность – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Срок программ ипотечного кредитования нужно увеличить до 3–5 лет, это повысит их эффективность, заявил Сергей Собянин.

"Чтобы нам стабильно обеспечить ввод жилья и развитие строительной индустрии, нужны программы, в том числе и по ипотеке, которые были бы с горизонтом не один год, а три, четыре, пять", – отметил мэр.

По словам Собянина, при увеличении сроков строители также смогли бы планировать свою работу. Кроме того, если данное решение будет принято, появится возможность избежать скачков и повышения цен.

Он подчеркнул, что этот вопрос является нелегким, так как в первую очередь необходимо следить за бюджетом. Однако такие программы нужно делать долгосрочными, они были бы более эффективны, уверен градоначальник.

Собянин также отметил, что оперативные шаги по вопросу льготного ипотечного кредитования способствуют образованию спроса в течение одного года, что приводит к увеличению цены и впоследствии – резкому спаду.

"Сегодня такая же история, так как люди не знают, что будет через год и через два, волатильность очень большая, поэтому, даже имея льготные кредиты сегодняшнего дня, они с трудом планируют на завтра свои покупки, договора и так далее", – объяснил мэр.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в короткий срок снизить ставки льготной ипотеки до 7%. По словам президента, в апреле было выдано в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в 2021 году.

На сегодняшний день, как указал глава РФ, рыночная средняя ставка по ипотеке составляет более 14%, что влияет на доступность жилищных кредитов для большинства граждан.

