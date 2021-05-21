Собянин: глобальная миссия Москвы – побеждать в конкуренции с мировыми городами

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Победа в конкуренции с городами мира – глобальная миссия российской столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе выступления на марафоне "Новые знания".
"Все то, что мы делали, – на пределе скоростей и на пределе возможностей. Мы делаем все что можем. Максимум, что можно выжать из нашего города, наших возможностей – мы выжимаем. Скорость перемен в Москве уступает только двум городам. На самом деле это просто другой масштаб. Триллион жителей в Китае – огромный масштаб, мощь, но мы недалеко от них. Это вопрос оценочный", – отметил градоначальник.
Вместе с тем важно, чтобы Москва оставалась комфортной для жителей, хотя при такой массе людей это сложная задача, добавил Собянин. По его словам, сейчас на первом месте стоит человек и необходимо обеспечить для него максимум возможностей.
Также Собянин рассказал, что среди главных проектов на ближайшие годы – строительство Большой кольцевой линии метро и первого участка Троицкой линии, продление метро до аэропорта Внуково и в район Северный, открытие МЦД-3.
Он уточнил, что по темпам строительства метро российская столица входит в мировые лидеры.
Пристальное внимание город также уделяет развитию железных дорог. Мэр Москвы подчеркнул, что главной проблемой железнодорожной инфраструктуры столицы была ее разобщенность. Однако решить эту задачу властям помогло эффективное применение зарубежного опыта.
По словам Собянина, в столице создаются комфортные условия не только для пассажиров общественного транспорта, но и для автомобилистов. В частности, проведена масштабная реконструкция дорожной сети, в том числе развязок на МКАД и вылетных магистралей. Идет работа по строительству ЦКАД.
Ранее Собянин поделился планами развития транспорта на 2021 год. В частности, градоначальник анонсировал обновление подвижного состава метро – столичная подземка получит 337 новых вагонов "Москва-2020".
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