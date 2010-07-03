"Ночь в музее" в Москве посетили 500 тысяч человек

Как отметил Сергей Собянин, во время акции наибольшей популярностью пользовались Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ), Дарвиновский и Музей Москвы, а также музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно". Кроме того, в этом году к "Ночи в музее" присоединились Культурный центр "ЗИЛ", парк "Зарядье" и музей МВД, добавил мэр.
"Ночь в музее" – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному, билету.
В "Ночь в музее" в столице провели более 350 различных мероприятий на 200 площадках. В частности, в программу акции вошли 20 бесплатных театральных постановок: оперный театр-содружество "Гомер" представил в Царицыне спектакль "Воображаемая опера", а в музее сюрреализма "Дом Бурганова" для гостей подготовили иммерсивную постановку "Ловушка" по мотивам новеллы Луиджи Пиранделло.
"Ночь в музее" в этом году проходит под знаком Года театра
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