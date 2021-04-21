Путин дал сигнал к продолжению работы по достижению национальных целей – Собянин

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Послание Владимира Путина Федеральному собранию дало сигнал к продолжению усиленной работы по достижению обозначенных национальных целей, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Даже в сложных экономических условиях, в условиях пандемии, когда весь мир лихорадит, казалось бы, надо сжать социальные выплаты, социальные программы, сократить какие-то инвестиции и так далее. Президент как раз сделал наоборот. Мы продолжаем оказывать социальную поддержку семьям с детьми, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию – с одной стороны. С другой стороны, активно продолжаем инвестиционные проекты", – сказал мэр Москвы по итогам выступления президента.

Собянин отметил, что важнейшим посылом послания стало твердо обозначенное Путиным намерение не отступать от реализации национальных целей и не откладывать их.

"Это такой мощный сигнал для всех: и для региональных, и для федеральных властей, и для всего общества. Это важный посыл. Уверенность лидера, уверенность в том, что мы победим, – это важно всегда для России, а в такие сложные периоды важно особенно", – заявил Собянин.

Кроме того, он подчеркнул важность обозначенных президентом промежуточных итогов борьбы с пандемией коронавируса.

"Очень важно, что президент подвел промежуточные итоги трудному периоду борьбы с пандемией, дал оценку и региональным властям, системе здравоохранения, всем структурам, которые активно боролись против пандемии, и, конечно, очень важны слова благодарности президента в адрес врачей, социальных работников. Еще ситуация не закончилась, и мы видим, что она непростая. Но тем не менее такой посыл, человечный посыл, очень важен для всех", – добавил градоначальник.

Оглашение ежегодного послания Путина Федеральному собранию состоялось в среду, 21 апреля. Мероприятие в "Манеже" стало 17-м для президента. Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.