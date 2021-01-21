Собянин рассказал о материально-технической поддержке полиции Москвы

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти ведут работу по материально-технической поддержке полиции, сообщил Сергей Собянин.
"Важнейшим направлением нашего сотрудничества с Главным управлением внутренних дел является укрепление материальной базы", – заявил мэр в ходе расширенного заседания коллегии столичного управления МВД по итогам 2020 года.
Собянин подчеркнул, что столичные власти ведут большую работу по реконструкции действующих объектов, а также строительству новых. Он отметил, что полиция Москвы также получает социальную и транспортную поддержку.
"Все эти направления будут в полной мере продолжены в ближайшие годы. И несмотря на дефицит бюджета, мы ни на рубль не сокращаем эти программы", – заявил Собянин.
По окончании заседания глава города передал столичному управлению МВД 10 новых легковых автомобилей для дорожно-патрульной службы.
Отмечается, что за 2010-2020 годы ввели 19 новых объектов полиции Москвы. Кроме того, работы по капитальному ремонту и благоустройству завершили на 201 объекте столичного управления МВД РФ. Также были закуплены 70 мотоциклов, 300 приборов измерения тонировки стекол, 30 планшетов для работы с системой "Пит-Стоп", 1 035 светоотражающих жилетов и 200 алкотестеров.
Ранее Собянин вручил награды сотрудникам столичной полиции. В частности, в номинации "Лучшее УВД по административному округу" награду получил управление Юго-западного административного округа. Переходящий вымпел получил начальник управления генерал-майор полиции Юрий Демин.
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