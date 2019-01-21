Собянин назначил Пятову председателем Москомстройинвеста

Сергей Собянин назначил председателя Москомстройинвеста. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"Назначить Пятову Анастасию Николаевну на должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства с заключением контракта на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в документе.
Пятову освободили от должности зампредседателя Москомстройинвеста.
18 января мэр Москвы произвел кадровые перестановки. Илью Исаева назначили заместителем руководителя столичного департамента строительства.
Также Собянин назначил заместителя начальника Госинспекции по недвижимости. Эта должность досталась Ивану Боброву.
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