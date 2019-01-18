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19:11

Собянин произвел кадровые перестановки в городе

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

19:11

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портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Распоряжение о назначение заместителя руководителя столичного департамента строительства подписал Сергей Собянин. Документ появился на официальном сайте мэра.

В распоряжении сказано, что должность занял Илья Исаев, который прежде замещал зампрефекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Служебный контракт с Исаевым заключен на три года. Однако срок его нахождения в должности не превышает срок полномочий мэра Москвы.

18 января Собянин также назначил заместителя начальника Госинспекции по недвижимости. Эта должность досталась Ивану Боброву. Срок его полномочий составит один год.

Ранее градоначальник назначил первого замначальника Госинспекции по качеству сельхозпродукции. Этот пост получила Алеся Ткачева.

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

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