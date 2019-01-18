Собянин назначил первого замначальника Госинспекции по качеству сельхозпродукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Алеся Ткачева назначена первым заместителем начальника Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Ранее градоначальник назначил Дарью Степанову заместителем начальника госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.