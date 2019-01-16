Собянин произвел кадровые перестановки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений в органах столичной власти. Распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документам, заместителем начальника госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости назначена Дарья Степанова. Контракт с ней рассчитан на один год.
На такой же срок рассчитан договор с Мариной Масловой, которая стала первым заместителем начальника столичного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Кроме того, первым замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы стал Олег Дудкин. С ним контракт заключен на пять лет.
Ранее сообщалось, что кадровые изменения произошли в департаменте градостроительной политики. Заместителем руководителя стал Дмитрий Стулов (ранее он работал заместителем префекта Восточного административного округа). А первым заместителем руководителя назначен Максим Степанов. Карен Оганесян и Сергей Сущенко стали заместителями руководителя столичного департамента строительства.
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