Сергей Собянин поздравил московских педиатров с профессиональным праздником

17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
"Дорогие педиатры, с праздником! Спасибо за вашу заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень", – написал градоначальник в своей публикации.
Он подчеркнул, что врачи всегда приходят на помощь, не только умея общаться с детьми, но и поддерживая их родителей.
"Желаю вам крепкого здоровья и добра!" – заключил Собянин.
Международный день педиатра ежегодно отмечается 20 ноября. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка. Спустя 30 лет также 20 ноября в силу ступила Конвенция о правах ребенка.
Ранее Собянин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МВД РФ по столице. Градоначальник также выразил благодарность полицейским за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга, за чуткое отношение к народу и большой вклад в превращение столицы в безопасный мегаполис.
Сергей Собянин поблагодарил педиатров за работу
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