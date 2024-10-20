Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

По данным мэра, в течение нескольких последних лет в Москве было создано около 1 400 километров магистралей. Он обратил внимание, что они нуждаются в постоянном внимании и обслуживании.

"Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объем работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

Глава столицы поблагодарил сотрудников сферы дорожного хозяйства за их профессионализм, труд и вклад в развитие города. Он также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Вместе с тем в ближайшие два года в Москве планируют построить 45 инженерных сооружений, рассказал Собянин ранее. По его словам, с 2011 года в городе возвели более 450 таких конструкций. Речь идет о мостах, тоннелях, путепроводах и других объектах.