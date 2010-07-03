Новый участок красной ветки метро откроют летом

Фото: stroi.mos.ru

Этим летом на юго-западе столицы запустят новый участок Сокольнической линии метро. Сообщение о грядущем открытии четырех станций появилось в Twitter Сергея Собянина.

По словам мэра, рядом с четырьмя новыми станциями сделают перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин.

"Сейчас их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство", – написал глава города.

Общая протяженность участка со станциями "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров.



"Москва в цифрах": метро в ТиНАО

Ранее сообщалось, что территории рядом с 13 новыми станциями Московского метрополитена благоустроят в 2019 году. Работы пройдут у "Беломорской", "Савеловской", "Филатова луга", "Столбова", "Некрасовки", "Лухмановской", "Улицы Дмитриевского", "Косина", "Юго-Восточной", "Окской", "Стахановской", "Авиамоторной" и "Лефортова".

