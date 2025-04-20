Сергей Собянин рассказал о нестандартном дизайне московских школ и детсадов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице возводятся школы и детские сады с уникальным дизайном. Архитекторы стараются вписать здание в окружающую среду и вместе с тем сохранить его оригинальность, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В качестве примера мэр привел новый образовательный комплекс, который появится в районе Внуково. Его планируется облицевать плиткой "под кирпич" древесного цвета. При этом часть комплекса будут украшать витражные стекла во всю высоту здания. Предполагается, что это решение позволит впустить в здание много солнечного света.

Кроме того, архитекторы приняли необычное решение относительно детского сада в Коммунарке. Его главной особенностью станут яркие желтые и оранжевые оттенки, закругленные углы здания и барельеф с изображением животных.



Вместе с тем образовательный комплекс с волнообразными фасадами планируется построить в Южнопортовом. Также увидеть необычные изогнутые фасады можно будет в новом образовательном комплексе в районе Щукино.

Многочисленные выступы с окнами позволят сделать здание зрительно более объемным и воздушным. Внутри архитекторы планируют установить перегородки с окнами в японском стиле, за счет чего в классы и коридоры будет свободно проникать дополнительный свет.

Также гармонично вписать в застройку удалось школу и детский сад в Бирюлеве Восточном. Здание выглядит как группа прямоугольников разных габаритов, форм и декоративных элементов. Главные входы украшены сплошным витражным остеклением.

Мэр уточнил, что только один из этих объектов строит город. Все остальные возводятся инвесторами. После завершения работ застройщики намерены передать здания в столичную систему образования.

Ранее Собянин открыл новый корпус школы № 1788 во Внукове. В нем были созданы актовый и спортивные залы, а также специализированные классы. Ее вместимость составила 1 тысячу школьников.