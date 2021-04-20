Собянин расширил перечень оказываемых в центрах "Мои документы" услуг ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин расширил перечень услуг по записи актов гражданского состояния (ЗАГС), которые доступны жителям столицы в центрах "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Сотрудники центров "Мои документы" будут оказывать больше услуг по регистрации актов гражданского состояния. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в релизе по итогам заседания президиума городского правительства.

В настоящее время в многофункциональных центрах москвичи могут зарегистрировать рождение ребенка, в том числе с одновременным установлением отцовства, зарегистрировать смерть, подать заявление на регистрацию заключения и расторжения брака, а также подать бумаги на оформление повторных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния.

"Согласно принятому постановлению, в центры "Мои документы" будет передан ряд востребованных услуг: регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан Российской Федерации – во флагманских центрах, а также в других МФЦ, где для этого есть соответствующие условия; регистрация расторжения брака граждан Российской Федерации по совместному заявлению супругов по взаимному согласию, не имеющих общих несовершеннолетних детей, у которых брак заключен на территории Москвы либо оба супруга (один из супругов) проживают в Москве; выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния", – пояснили в мэрии.

Кроме того, с 31 мая жители столицы смогут в центрах "Мои документы" и через портал госуслуг повторно получить документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям органов ЗАГС Москвы, а с 26 июля – в отношении умерших родственников по записям органов ЗАГС на всей территории России. Также в центрах будет доступно внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, а также проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС Москвы.

"Также с заявлениями о государственной регистрации рождения или смерти в МФЦ смогут обращаться юридические лица, например, медицинские организации, органы опеки и попечительства. Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах "Мои документы" планируется внедрять поэтапно: с 31 мая 2021 года – в 47 МФЦ, с 28 июня 2021 года – в 87 МФЦ, а с 26 июля 2021 года – во всех 127 столичных МФЦ", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что в центры госуслуг "Мои документы" в столице ежегодно обращаются порядка 20 миллионов человек. Градоначальник отметил, что после перевода центров занятости населения на площадки офисов "Мои документы" число жителей, которые обращаются по вопросам трудоустройства, увеличилось в два-три раза.