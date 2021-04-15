Около 20 млн человек ежегодно обращаются в центры госуслуг "Мои документы" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 20 миллионов человек каждый год обращаются в центры госуслуг "Мои документы" в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в учреждениях горожане могут получить практически любые услуги, которые раньше были недоступны.

Градоначальник отметил, что после перевода центров занятости населения на площадки офисов "Мои документы" число жителей, которые обращаются по вопросам трудоустройства, увеличилось в два-три раза.

"Коллеги говорили по поводу реформы системы занятости в Москве. Мы кардинальным образом ее пересмотрели. Мы закрыли все действующие центры занятости, перевели в многофункциональные центры. Количество людей, которые стали получать эти услуги, просто увеличилось вдвое-втрое", – отметил Собянин.

Кроме того, мэр столицы добавил, что во время пандемии коронавируса обострилось множество проблем в процессах оказания социальных услуг, решать эти вопросы пришлось оперативнее, чем в обычное время, путем взаимодействия всех структур управления. По словам главы города, получилось создать модель персонального подхода к каждому человеку.

Ранее сообщалось, что в трех центрах государственных услуг "Мои документы" сделают капитальный ремонт. Работы пройдут в офисах районов Западное Дегунино, Алексеевского и Мещанского. Москвичи могут обратиться в любой другой удобный офис, так как 98% услуг центров предоставляется независимо от места проживания горожан.