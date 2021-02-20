Собянин рассказал о конкурсе на лучшие инновационные туристические продукты

12:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Туристическая отрасль столицы сильно пострадала от пандемии коронавируса, однако внутренний туризм помог выдержать этот удар, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, Москва приняла почти 13 миллионов гостей из российских регионов.
"Сейчас COVID-19 понемногу отступает, ждем открытия границ. Чтобы поддержать туриндустрию, объявили конкурс на лучшие инновационные туристические продукты", – написал мэр.
Собянин пояснил, что победители конкурса получат поддержку экспертов, смогут найти инвесторов и корпоративных партнеров, протестировать свои технологии и выйти на международные рынки. Заявку на участие можно подать до 19 марта на платформе Московского инновационного кластера.
Ранее мэр вручил премии Москвы в области спорта и туризма за 2020 год. Он подчеркнул, что даже эффект пандемии не сумел существенно снизить число туристов в столице – в Москве побывали 13,6 миллиона гостей из-за рубежа и других городов РФ.
Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма
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