Москва будет сохранять количество рабочих пропорционально растущему населению – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти всегда поддерживают баланс строительства города и создания экономики, чтобы не нарушить это соотношение.

Мэр подчеркнул, что часто большие города застраиваются одним жильем, при этом никто не заботится о создании рабочих мест.

"Всегда же выгодно построить жилье, продал и, в общем, наварил барыши – и на этом все, закончился проект. Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться", – пообещал мэр.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон. В их числе – Алтуфьевское шоссе, Вагоноремонт и Северянин.

Сообщалось, что реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости и создать примерно 8 тысяч новых рабочих мест. При этом уточнялось, что часть построенного жилья используют для расселения по программе реновации.

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