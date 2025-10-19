Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, опубликовав пост в канале мессенджера МАХ.

"Поздравляю с Днем работников дорожного хозяйства – профессиональным праздником строителей, инженеров, проектировщиков, специалистов по ремонту и эксплуатации дорог", – написал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что благодаря труду дорожников город становится более мобильным и комфортным. В частности, они сокращают расстояние и время в пути для миллионов москвичей, прокладывая и обслуживая магистрали, эстакады и мосты.

Вместе с тем глава города обратил внимание на увеличение дорожной сети мегаполиса, рост которой за последние годы составил треть от общей протяженности. По его словам, такие крупные проекты, как Московский скоростной диаметр, Южная рокада и Северо-Западная хорда, сформировали новый транспортный каркас столицы, сделав его более динамичным.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей", – добавил Собянин, пожелав работникам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

